Rohff dézingue Booba sur sa relation avec une fille de 17 ans et lui demande de laisser tranquille Wejdene

Le clash se poursuit entre Rohff et Booba, une ancienne affaire d’une supposée relation entre ce dernier et une candidate de télé-réalité mineure à l’époque à refait surface, ce qui n’a pas échappé à Housni.

Il y a quelques jours un ancien dossier concernant Booba est ressorti sur la toile celle de sa rencontre avec Inès Sberro il y a un peu plus de 5 ans lorsque la jeune femme était encore mineure, à l’époque une rumeur circulait que le rappeur français aurait eu une liaison avec la candidate de télé-réalité qui a participé à la saison 5 des Marseillais VS Le Reste du monde et et également à la saison 3 des Princes et Princesses de l’amour, cette dernière s’était affichée fièrement au lit avec B2O reconnu sur le cliché publié sur les réseaux par ses tatouages.

Booba et Inès Sberro s’étaient rencontré au mois de juin 2015 lors d’une soirée en boite de nuit et ils auraient terminé la nuit à l’hôtel, suite à la polémique la jeune femme avait formellement démenti avoir eu une liaison avec le rappeur mais cette histoire qui vient de refaire surface à bien amusé Rohff qui n’a pas manqué l’occasion de se moquer de lui en l’accusant d’être un “pédophile” et en continuant de le surnommé Zookba.

“#ZookbaLePrédateur, surveillez les sorties de collège lycée et école primaire ! #PlanVigipire-raterie laisse #Wejdene tkl #CaleçonpropreGangIlaDit. Soignes toi reste pas comme ça ! 39ans vs 15ans Fumier va” a commenté Rohff dans une story de son compte Instagram avec un émoji vomir en postant une capture d’écran d’un article sur cette affaire en lui demandant de laisser Wejdene tranquille avant d’ajouter, “Cette nuit torride avec mineure #Lapédophilienestjamaisfinie #Zookbaleprédateur #Leclacheurfou” puis de comparer Booba à R Kelly accusé à de multiples reprises de viols sur mineures, “C’est plus R.Kelly c’est Erk.Elie” a-t-il conclu.