Booba assume et traite Rohff de jaloux sur sa relation avec une mineure

Booba et Rohff ne se lâchent plus sur le réseaux social Instagram depuis quelques jours notamment suite à une ancienne affaire d’une relation de B2O avec Inès Sberro encore mineure à l’époque de leur rencontre.

En effet il y a environ 5 ans Booba avait passé la nuit avec une Inès Sberro âgée de seulement 17 ans, cette dernière est devenue une candidate de télé-réalité connue du public en ayant participée aux émissions “Marseillais VS Le Reste du monde” et “Princes et Princesses de l’amour”, en 2015 elle s’était vantée d’avoir passé une nuit en compagnie du rappeur français avec une photo pour le prouver avant de nier avoir couché avec lui, une affaire qui a refait surface sur la toile le weedend dernier et qui n’a pas manqué d’amuser Rohff.

“Soignes toi reste pas comme ça ! 39ans vs 15ans Fumier va” a commenté Rohff en postant des captures d’écran des articles sur cette polémique avant de poursuivre “Cette nuit torride avec mineure #Lapédophilienestjamaisfinie #Zookbaleprédateur #Leclacheurfou” et d’ajouter “C’est plus R.Kelly c’est Erk.Elie” pour se moquer de Booba qui n’est pas resté silencieux face aux attaques, “Rohff t’es juste jaloux parce qu’elle éteint Damba un milliard de fois. La Ducance c’est la Ducance c’est tout” a-t-il réagi en ciblant également Demdem la femme de Gims qu’il surnomme Damba et serait selon une ex de Housni.

“Pourquoi meler DemDem ? il ne s’est jamais rien passé avec moi ce n’est pas mon ex laisses les mariés et les mères de famille en dehors de ça” a ensuite directement répondu Rohff dans une story de son compte Instagram alors que les deux rappeurs français continuent de s’envoyer des piques cette semaine et poursuivent leur clash sur les réseaux sociaux.