Lacrim un gros coup de gueule sur les débats de l’Islam en France !

Depuis l’affaire de la décapitation du professeur Samuel Paty le débat sur l’Islam est relancé en France en prend de plus en plus d’ampleur depuis quelques jours.

Après avoir récemment dévoilé sa nouvelle mixtape RIPRO volume 4, Lacrim a décidé de réagir à certains déclarations dans les médias et sur les plateaux des émission de télévision notamment sur les propos parfois racistes et de pousser un coup de gueule sur son compte Instagram cette semaine sur ce sujet.

“J’ai jamais vu autant de racisme et de méchanceté sur plateau télé 📺 on est cuit je vous le dis nadinemorano suis je libre de dire que tu ressembles à un 🐷 porc non pas car je dois pas en manger mais tu ressembles à un porc pour de vrai 😳” a commenté Lacrim sur le réseau social en publiant une vidéo d’un passage télévisé de Nadine Morano avant d’ajouter “J voulais pas mettre celle sur le prophète (que la paix soit sur lui ) Mais en tout cas j espère qu il y as auras des conséquences pour Manu” en postant la dernière couverture du magazine Charlie Hebdo avec une caricature d’Erdogan.

Depuis son discours pour rendre hommage à Samuel Paty, un professeur tué après avoir affiché des caricatures de Mahomet dans sa classe, les déclarations d’Emmanuel Macron ont provoqué des tensions dans le monde musulman, le Haut Conseil islamique en Algérie a notamment dénoncé une “campagne virulente” contre l’islam en réaction aux propos du président français au sujet de la liberté d’expression sur les caricatures du prophète Mahomet alors que le président turc Erdogan a demandé en début de semaine le boycott des produits français.