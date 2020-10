Macron confirme un confinement national à partir de vendredi

Comme prévu le président de la république Emmanuel Macron vient d’annoncer un confinement national dans toute la France à partir de ce vendredi 30 octobre en raison de la recrudescence de contaminations au COVID 19 en France lors de son discours ce soir à 20 heures.

“Notre stratégie était de vivre avec le virus. Il y avait des mesures au plus près du terrain depuis le mois d’août. Avons nous tout bien fait ? Non, mais on a fait tout notre possible” a expliqué Emmanuel Macron en d’ajouter “Le virus circule à une vitesse que même les prévisions les plus pessmistes n’avaient pas anticipées. Le nombre de contaminations a doublé en moins de deux semaines. A la différence de la première vague, l’ensemble des régions se trouvent aujourd’hui au seuil d’alerte”.

Le président de la République a expliqué dans les détails “la nouvelle étape” face à la pandémie de coronavirus, les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts, pour sortir de chez soi il faudra de fournir une attestation comme au mois de mars dernier et il ne sera pas possible de sortir d’une région à l’autre mais avec une période de tolérance pendant ce week-end.