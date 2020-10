SCH et Jul inspirent Manchester City pour se moquer de l’OM, Sterling s’excuse !

Manchester City a facilement battu ce mardi soir l’Olympique de Marseille au Stade Vélodrome sur le score de 3 buts à 0 aves des réalisations de Ferran Torres, İlkay Gündoğan et Raheem Sterling, le club Anglais s’est moqué de l’OM après le match en s’inspirant de SCH et du morceau “Bande Organisée” de Jul.

En effet l’énorme buzz du titre “Bande Organisée” de Jul qui est numéro du Top Single sur la plateforme de streaming Spotify depuis sa sortie au mois d’aout dernier touche même l’Angleterre, le community manager de la page Twitter officiel Manchester City s’est amusé de la victoire de son équipe en postant une photo du match avec des joueurs de City et la légende “En bande organisée… personne peut les canaliser… 0-3” en référence au morceau du rappeur Marseillais.

Raheem Sterling a ensuite rajouté une couche en publiant une photo de lui faisant le célèbre signe des mains de Jul et le message “Sorry ma gâtée” en ajoutant un émoji Cœur brisé, visiblement désolé pour cette défaite de l’Olympique de Marseille face à son équipe et pour son but en s’inspirant du couplet de SCH dans “Bande Organisé” avec “Oui, ma gâtée” pour s’excuser.

Avec cette victoire Manchester City conforte sa première place du groupe C avec un second succès de rang mais les Marseillais sont désormais dans une situation très compliquée en étant dernier avec 0 point et compte un onzième revers de rang en Ligue des Champions.