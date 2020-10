Un confinement de 4 semaines annoncé ce soir par Emmanuel Macron

L’annonce d’un nouveau confinement en France est attendue ce mercredi soir du président de la république Emmanuel Macron qui va s’exprimer à partir de 20h.

Effectivement, face à la pandémie du COVID-19 qui sévit dans le pays depuis le début de l’année, le gouvernement va prendre des nouvelles mesures et devrait annoncer un reconfinement général dans tout le pays mais moins contraignant que celui mis en place il y a quelques mois au mois de mars dernier avec la fermeture des commerces non-alimentaires, les entreprises de construction pourront continuer de travailler et ce confinement est pour le moment fixé à pour une période de 4 semaines alors que ce mardi plus de 500 décès ont été officiellement enregistrés.

Pour les écoliers, les écoles maternelles seront ouvertes aux enfants alors que les collèges, lycées ainsi que les universités seront fermés et devront faire de l’enseignement à distance, les nouvelles mesures devront être mise en place à partir de ce jeudi soir à minuit avec comme but de préserver les fêtes de cette fin d’année 2020, les décisions sont étudiées lors du conseil de défense ce mercredi 28 octobre.