Feuneu : Alrima règle ses comptes avec le manager de Wejdene et ca fait très mal

Feuneu s’est récemment retrouvé en pleine polémique suite à des accusations d’une de ses anciennes artistes du nom de Icy qui a fait des révélations sur lui il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, le manager de Wejdene s’est ensuite exprimé pour se défendre ce qui a provoqué la réaction d’Alrima.

En effet le week end dernier, une artiste du nom d’Icy a fait des lourdes accusations et a expliqué que la rupture de son contrat est bloqué par Feuneu, ce dernière ne peut pas poursuivre son ancien manager afin gain de cause car le patron du label Guette L’Ascension possèderait une vidéo compromettante d’elle qu’il pourrait diffuser, le manager de Wejdene s’est défendu des accusations mais la fuite d’un audio a confirmé les tensions, une affaire qui implique également Alrima.

“Je suis allé partout pour aller te chercher, pour faire ton vieux clip avec Alrima, c’est moi tu dis j’suis mauvais” commente Feuneu dans le leak d’un fichier audio à l’encontre de Icy sur une collaboration avec Almira, “Donc nous on donne de la force à ton artiste et toi tu parles mal comm ça ? Rappelle toi que la petite tu l’as filmé et tu l’as menacé avec votre se*tape. Wallah elle parlait même de suicide et toi tu oses ? J’ai essayé de t’avoir tu réponds pas @feuneu_ ? Et oui Dieu est grand comme tu dis” a ensuite réagi ce dernier.

“Il n’y a pas de c’est rien. Nous on donne la force à leurs artistes. A la fin, tout le monde nous dit merci ‘oh vous êtes des bons’ et à la fin, ça parle mal comme ça. Moi il ne m’a rien envoyé. Normalement c’est pas comme ça, ça sert à rien de venir me parler. En tout cas, ce n’est pas comme ça. J’ai essayé d’appeler mille fois, ça répond pas, mais ok, tranquille” a ajouté Almira visiblement très énervé.