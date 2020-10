Rohff dans la saison 2 de Validé, Booba réagit directement !

Les échanges se poursuivent sur les réseaux sociaux entre Booba et Rohff, ce dernier vient d’annoncer sa participation au tournage de la nouvelle saison de la série Validé de Franck Gastambide, Booba a ajouté son grain de sel à cette information pour se moquer de son rival.

Alors qu’il avait regretté de ne pas avoir pu participé au tournage le première saison de “Validé” en raison de son incarcération, Rohff a rejoint le casting de la saison 2 de la série française sur le rap français auquel participe également Kofs, Cut Killer, Sniper, Mister You, Alonzo ou encore YL. Des images du tournage avec Bosh ont été diffusées sur les réseaux sociaux, une information que Booba a relayé dans une story de son compte Instagram pour s’en prendre encore une fois à Housni.

“Le grand caïd de la street. Les fins de mois doivent être très difficiles, moque-t-il. Tu l’as toujours ta féfé ? Si tu l’as encore, c’est sûr que tu dors dedans” a réagi Booba en postant une photo de Rohff avec Franck Gastambide à ses côtés lors du tournage, il y a quelques mois B2O avait déjà déclaré qu’il n’apprécie pas la série Validé, “Sans manquer de respect à tous ceux qui ont participé à cette série, on risque pas de m’y voir. C’est encore une fois de la récup de bobo en manque de sensations fortes! On leur a déjà refusé le droit d’utiliser notre hit Validé” avait-il commenté à l’époque.

“C’est la réalité qui rejoint la fiction, on fait une série qui parle des clashs, des guerres d’ego dans le rap. Et puis on a Booba qui nous envoie une petite pique.” avait ensuite répondu Franck Gastambide dans l’émission CLIQUE sur Canal Plus.