13’Organisé : Jul sort le titre le plus long de l’histoire du rap français en streaming

13’Organisé, le bonus track du même nom enfin disponible sur toutes les plateformes de streaming, pour clôturer l’album événement de l’automne pour ne pas dire de l’année, les artistes du projet 13’Organisé relancent les festivités et marquent l’histoire par la même occasion avec un morceau bonus du même nom, d’une durée de 24 minutes. 13’Organisé, c’est l’album 100% Marseille, déjà disque d’or qui réunit une cinquantaine d’artistes à l’initiative de Jul.

Pour terminer les sessions des lives en partenariat avec Deezer à l’occasion de la promotion de la compilation 13’Organisé, Jul avait dévoilé un clip de 24 minutes avec toute sa team, aAprès avoir obtenu la certification de Disque D’Or avec le projet 13’Organisé en 13 jours avec plus de 50 000 ventes, Jul a marqué l’événement avec un morceau bonus à la compilation d’une durée de 24 minutes avec par ordre d’apparition Naps, Sch, Houari, Kofs, Solda, Elams, Bil-k, Many, Fahar, Thabiti, Sysa, Zbig, Drime, Moubarak, Kamikaz, Friz, Keny Arkana, AM la Scampia, Veazy, As, Soprano, Stone Black, Alonzo, Tonyno, Jazzy jazz, Sat l’Artificier, Sauzer, 100blaze, Graya, Le Rat Luciano, Soso Maness, 2bang, Oussagaza, Skar alias Bangiz, Vincenzo, Jhonson, A-deal, L’Algérino, SAF, MOH, Mombi alias Jo Popo, Boss one, Zak, Diego, Dadinho et K-ra.

Suite la sortie de l’album événement 13 Organisé de Jul le 9 octobre dernier, Deezer s’était associé au collectif des rappeurs pour co-produire 3 soirées exceptionnelles de live en direct de Marseille, les 19, 22 et 23 octobre 2020 avec des lives 100% Marseille aux couleurs de 13 Organisé. 13 Organisé, un album aux performances d’écoute exceptionnelles, depuis sa sortie le 9 octobre dernier, l’album 13 Organisé occupe le top sur toutes les plateformes de streaming, 6 titres de l’album ont campé dans le Top 10 France, et 10 apparaissent dans le Top 20 pendant plusieurs jour, l’album a également occupé la première place du Top Album à sa sortie.