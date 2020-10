Art de Rue (Kaaris, Ninho, Da Uzi, Soolking, Sofiane, Heuss L’enfoiré)

Découvrez la compilation Art de Rue avec des inédits des rappeurs Kaaris, Ninho, Da Uzi, Soolking, HMZ, Sofiane, Heuss L’enfoiré, Kalash Criminel.

Art de Rue, c’est l’idée même d’un art libre et spontané, qui s’exprime au gré des pulsions, des revendications et des réalités de ceux qui en viennent. Un principe ancré au fondement de la culture hip-hop, et qui résiste même à son industrialisation de masse. En marge des maisons de disques, la street continue d’enfanter des artistes, managers et autres « grands frères » qui usent de débrouillardise pour se structurer et constituer un contre-poids nécessaire dans l’industrie. Histoire que la rue ne soit jamais dépossédée de ce qu’elle a créé. Ce qui était hier un classique de la Fonky Family est aujourd’hui l’intitulé d’un projet multi-artistes monté par deux frères issus des quartiers, passionnés de rap et décidés à produire en indépendant leur première compilation.

ART DE RUE est une collection de titres réunissant les poids lourds que peuvent être Ninho, DA Uzi, Sadek et Heuss L’enfoiré comme les promesses incarnées par UZI, joysad, Popey ou encore HMZ, nouvelle pépite de l’écurie Affranchi Music. Les styles se croisent et se confrontent : certains sont là pour briser des nuques (« ADN », « Paye »), d’autres préfèrent faire se déhancher les foules (« Isabella », « Je suis mauvais ») ou faire vibrer les murs des clubs (« Choupetta », « Un peu comme papa »), mais tous témoignent de la vitalité de la scène rap française.