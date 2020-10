Khabib Nurmagomedov s’attaque sévèrement à Emmanuel Macron

Alors qu’il vient de prendre sa retraite après sa victoire contre Justin Gaethje lors de l’UFC 254 le weekend dernier, Khabib Nurmagomedov musulman pratiquant a critiqué sur son compte Instagram le président de la république Emmanuel Macron ce vendredi en lui adressant un long message en réaction aux récentes tensions en France sur l’Islam.

Khabib Nurmagomedov n’a pas apprécié le discours d’Emmanuel Macron sur la polémique des nouvelles caricatures du prophète Mahomet de Charlie Hebdo et après l’assassinat d’un professeur français, le combattant de MMA russe d’origine daghestanaise a posté sur le réseau social une photo du président français avec une empreinte de chaussure dessinée sur le visage.

“Puisse le Tout-Puissant défigurer le visage de cette bête et de tous ses partisans qui, sous la bannière de la liberté d’expression, offensent les sentiments de plus d’un milliard et demi de fidèles musulmans. Que le Tout-Puissant les humilie dans cette vie et dans la suivante. Allah est prompt à savoir, vous le verrez” a commenté Khabib Nurmagomedov en légende de la publication sur Instagram.

“Nous sommes musulmans, nous aimons notre Prophète Mohamet plus que nos mères, nos pères, nos enfants, nos femmes et toutes les autres personnes qui nous sont chères. Croyez-moi, ces provocations les font sortir du droit chemin et la fin est toujours pour ceux qui craignent Dieu” a-t-il poursuivi