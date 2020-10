SCH, Soso Maness : la reprise géniale de Médine des couplets sur Bande Organisée de Jul

Cette semaine le single de Jul, “Bande Organisée” a battu le record de longévité dans le Top Spotify Monde pour un morceau de rap français en restant à la première place du classement 69 jours consécutifs, il y a quelques jours Médine a décidé de faire une reprise à sa façon du tube du rappeur Marseillais dans le dernier épisode de Fanzine animé par C. Cole et Waxx ainsi que du classique “Le crime paie” du groupe Lunatic formé d’Ali et Booba.

Alors que le clip du morceau “Bande Organisée” extrait de la compilation réalisée par Jul, “13’Organisé” cumule désormais plus de 158 millions de vues sur YouTube, Médine a choisi de reprendre les couplets des deux rappeurs Marseillais, SCH et Soso Maness en version drill lors de son passage dans l’émission Fanzine diffusée sur YouTube avec le fameux Zumba Cafew.

“Toute l’équipe de Fanzine est de sortie pour une journée fête foraine ! Waxx s’amuse et tire sur Boze avec une carabine à plomb, une balle ricoche et vient exploser le ballon de C.Cole… C’est alors que Médine tombe nez à nez avec eux, il fait demi tour directement.” peut-on lire en description de la vidéo dont la prestation de Médine a fait le buzz sur les réseaux sociaux.