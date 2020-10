RCKNSQT « Fondation » (Ça sent la carotte !)

« Fondation » (Ça sent la carotte !), le nouveau clip du leader du groupe Assassin, RCKNSQT.

« Fondation », ce nouvel extrait de l’album « 432Hz » de RCKNSQT est un gros morceau Funk et Groovy dans la pure tradition des Funkadelic ou Maceo Parker, enregistré à New York avec les musiciens de Kendrick Lamar et Erykah Badu, la plume de RCKNSQT dans ce nouveau clip se lève encore une fois contre les privilèges des hauts fonctionnaires de notre République et démonte les affaires les plus scandaleuses de la démocratie française de ces dernières années.

Avec plus d’1 million de disques vendus depuis le début de sa carrière, RCKNSQT version 2020 se renouvelle une fois encore. 432Hz est le sacré des harmoniques, il ouvre de nouvelles portes de la perception à celles et ceux qui ont encore l’envie et la curiosité de chercher et d’apprendre.