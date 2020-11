Booba : averti par Instagram, B2O continue de clasher violemment Rohff et La Fouine !

Booba et Rohff ne se lâchent plus sur Instagram, depuis toute la semaine les deux rappeurs français s’attaquent mutuellement en s’envoyant des piques sur le réseau social, ils se répondent à chaque publication en sortant des gros dossiers des archives et en multipliant les accusations, B2O vient également d’impliquer La Fouine dans leur clash.

Le DUC qui prépare une surprise pour le 6 novembre afin de concurrencer la sortie du nouvel opus de Gims nommé “Le Fléau” avec la sortie d’un nouveau projet ou d’un inédit vient de répondre aux récentes accusations de Roh2F d’avoir couché avec une mineure il y a 5 ans, Ines Sberro une candidate de télé-réalité, une affaire qui a récemment refait surface sur la toile, Booba s’est finalement expliqué sur cette polémique pour tenter de mettre fin aux rumeurs.

“Surnaturelbyrohff déjà que tu m’as bloqué mais si en plus tu signales mes posts quand je te répond c’est pas très fairplay, du coup je repost…… Donc : Les faits sont que je n’ai jamais détourné aucune mineure ni jamais violé personne mon petit Housni. Et tu m’as bloqué j’peux même pas t’insulter ta grand-mère 🤣. Fleury j’étais au VIP j’suis une reusta coco pas toi. Et non je ne suis pas un crasseux on a la douche en cellule à Rifleu. Ressaisis-toi puto 🤣. Et au lieu de t’obstiner à me traîner dans la boue” s’est défendu Booba sur son compte Instagram en postant une capture d’écran de sa conversation privée avec Ines Sberro qui a remercié le rappeur français exilé Miami pour le compliment à son encontre dans une récente story.

“Sors un son le 6 baltringue t’osera jamais car t’es une salo*e t’es juste bon à braquer ton p’tit frère battre tes femmes même enceintes et massacrer des jeunes innocents. Fais pas l’malin sinon j’sors ton casier comme j’ai fais à ÉMILE le vrai pointeur. RDV le 6 caïd en carton” a ensuite poursuivi B2O demandant à Rohff de le débloquer d’Instagram pour qu’il puisse lui répondre directement, en ajoutant une copie d’écran d’un message d’alerte d’Instagram car l’une de ses publications contre Housni a été signalée sur le réseau social qui lui a envoyé un message de mise en garde pour avoir encore enfreint les règles de la communauté.

Booba demande également à Rohff de sortir un nouveau morceau le même jour que lui, le 6 novembre prochain et s’en prend une nouvelle à La Fouine en le traitant de “pointeur” avant de poursuivre avec une nouvelle publication contre ce dernier en postant une vidéo d’une ancienne interview de Laouni déclarant que B2O était une victime lors de son passage en prison avant d’enchainer avec une vidéo du YouTubeur Marcus Dia TV dans laquelle il contredit la version du rappeur de Trappes concernant ses propos que des détenus faisaient chanter Booba par la fenêtre à Bois d’Arcy pour avoir une protection.

“Y a qu’les pervenches qu’y me mettent à l’amende. Et encore la plupart du temps elles veulent mon 07 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🎯 Et oui quand je suis arrivé à Boidar’ tout le monde faisait cracher “Le crime paie” à la fenêtre et on passait de super soirées défoncés au pneu 🙌🏾. Papou Sénégal/Mali” a ajouté Booba en légende de sa publication alors que La Fouine semble avoir tourné la page de leur clash et ne répond plus aux provocations de B2O.