Cristiano Ronaldo marque un doublé pour son retour après avoir touché par le Covid-19

Après plusieurs jours d’absence pour avoir été testé positif au Covid-19, Cristiano Ronaldo a fait son retour sur la pelouse ce dimanche après-midi avec la Juventus de Turin face à l’équipe de La Spezia et s’est fait rapidement remarqué avec un but 2 minutes après son entrée en jeu.

Cristiano Ronaldo a ensuite marqué un deuxième but à la 77ème minute de jeu sur penalty converti par une panenka pour offrir large victoire à la Juventus de Turin sur le score de 4 buts à 1 et remonter à la troisième place du classement à 4 points du Milan AC, le français Adrien Rabiot a également marqué un but de grande classe lors de cette rencontre.