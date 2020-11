Kimpembe lynché après avoir validé l’attaque de Khabib contre Macron, il réagit

La récente publication Instgaram de Khabib Nurmagomedov à l’encontre de Emmanuel Macron avec une photo du visage du président Français piétiné par des traces des chaussures continue de faire débat sur les réseaux sociaux et le joueur du Paris Saint Germain, Presnel Kimpembe s’est retrouvé mêlé à la polémique.

“Que le Tout Puissant défigure cette ordure et tous ses disciples qui au nom de la liberté d’expression insultent la foi de plus d’un million et demi de musulmans. Croyez-moi, ces provocations auront pour eux de graves conséquences car les pieux ont toujours le dernier mot” avait notamment commenté Khabib en légende de sa publication sur Instagram contre Macron en réaction à ses propos sur les caricatures de Mahomet et la liberté de blasphème en France, Presnel Kimpembe a liké ce post du combattant de MMA retraité.

Une geste du champion du monde Français qui a fait polémique sur les réseaux sociaux, le défenseur du PSG s’est fait lyncher par les internautes sur Twitter pour avoir validé le message et le montage photo de Khabib Nurmagomedov, pour calmer les esprits, Kimpembe s’est finalement expliqué, “Je fais du sport, pas de la politique. Je ne parle pas russe non plus. Je condamne fermement le terrorisme, toutes formes de violence sans aucune réserve, et toutes les tentatives de manipulation nauséabondes.” a-t-il tweeté en ajoutant un émoji avec un visage qui vomit.