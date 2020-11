Rohff ridiculise Booba avec la tracklist totalement délirante d’Ultra

Le clash continue entre Booba et Rohff sur les réseaux sociaux, Housni est bien décidé à ne plus lâcher B2O qui vient d’annoncer le premier extrait nommé 5G de son nouvel album solo intitulé Ultra, le single sera disponible en écoute dès ce vendredi et le rappeur du 94 a profité de l’occasion pour balancer une fausse tracklist du projet.

Ce mercredi Booba a posté sur son compte Instagram la visuel de son nouveau morceau 5G en annonçant également qu’il s’agit là du premier extrait de son nouvel opus Ultra, quelques heures avant l’annonce du rappeur français exilé à Miami, Rohff avait déjà révélé que B2O allait sortir prochainement un album tout en dévoilant une tracklist pour se moquer de lui en le nommant “Zookba”.

En effet après avoir été provoqué par Booba pour sortir un nouveau titre ce vendredi tout comme lui, B2O avait même partagé une pétition pour tenter de convaincre Rohff, ce dernier a décidé de répondre avec cette tracklist imaginaire de 12 morceaux avec des attaques sur chaque titre, “Instagram”, “Fleury V.I.P”, “Patrizia Vinces”, “Meudon La Forêt Gang”, “Ceinture Gucci”, “Kidnapping Story”, “40-16 code pointeur”, “Le Duc de Mongolie”, “Pedoph-Elie feat Inès”, “En Trans feat Victoria Dorval”, “Erk Elie”.

Le nom de chaque morceau fait référence aux différents dossiers balancés sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours par Rohff à l’encontre de Booba, “Release party dans son club préféré le Twist sur Washington av Miami feat Valeria. son secret le plus nwaaaar threesome sous cristal meth la ducance ou la shemalance”.