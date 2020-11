Gims – Le Fléau

GIMS, l’artiste aux 5 millions d’albums vendus, nous surprend une fois encore avec « LE FLÉAU », un nouvel album aux nombreuses collaborations.

Après « CEINTURE NOIRE », écoulé à bientôt 1 million d’exemplaires, GIMS retourne à ses origines avec des titres rap forts en collaboration avec : LETO, VALD, KAARIS, BOSH, HEUSS L’ENFOIRÉ. L’album mettra également à l’honneur « JUSQU’ICI TOUT VA BIEN » qui sera le générique de la nouvelle série événement TF1 cet automne.

Le titre « IMMORTEL » a introduit en force ce projet monumental avec un clip colossal. Un track et un clip hors normes. Une claque auditive et visuelle. CD cristal dans un fourreau, avec livret 16 pages. Inclus les singles « YOLO » et « IMMORTEL ».