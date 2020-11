King Von est décédé à 26 ans suite à une fusillade, les images de l’altercation révélées

Le rap américain perd encore un de ses artistes, King Von, un jeune rappeur de Chicago âgé de 26 ans, est décédé après une fusillade à Atlanta, il a été pris dans une fusillade, plusieurs coups de feu ont éclaté à la sortie d’une boite de nuit, le Monaco Hookah Lounge au alentour de 3 heures du matin.

L’incident a eu lieu dans un parking, 2 morts et 5 blessés dont un 1 grave ont été déploré sur les lieux, le manager de King Von a également pris dans la fusillade, transporté à l’hôpital ce dernier a survécu au drame selon les déclarations de DJ Akademiks alors transporté dans un état grave aux urgences, King Von a succombé à ses blessures son meilleur ami serait la deuxième victime.

“C’était un père dévoué, un ami profondément fidèle et un homme qui prenait soin des siens avant lui. Nous avons le cœur brisé pour sa famille, ses amis, son équipe et ses fans. Vive King Von” a déclaré l’attaché de presse du rappeur américain pour lui rendre hommage alors que d’après les premières rumeurs les auteurs des coups de feu sont des membres de l’équipe de Quando Rondo qui est reconnaissable sur les vidéos de l’altercation, ce dernier avec qui King Von aurait eu une échauffourée dans un club de la ville d’Atlanta, King Von venait de sortir le 30 octobre dernier son nouvel album intitulé “Welcome To O Block”.

So can we assume it was this nigga who killed king von, the shooter has on a white long sleeve under something black and it seems similar to what he’s wearing in this Quando rondo video not too long away from the shooting pic.twitter.com/PgzUfCZZ0X

