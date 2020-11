Booba, Rohff, ca clash fort avec le report du “Fléau” de Gims, B2O le tacle

Alors que son nouveau projet est très attendu, cette semaine Gims a annoncé officiellement avec regret qu’il a fait le choix de finalement repousser la sortie de son prochain album “Le Fléau” en raison du confinement imposé en France, le projet devrait initialement sortir ce vendredi 6 novembre, une date que Booba avait également choisi pour le concurrencer avec la sortie d’un projet surprise selon les révélations de Rohff.

“Malheureusement, c’est compliqué de le sortir dans ces conditions, le recule pour mieux sauter, et on reste positif. Une pensée aux hôpitaux, aux médecins, aux bénévoles, aux malades” a expliqué Gims dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux avant d’ajouter qu’il va retourner en studio pour préparer des autres dingueries et des nouveaux featurings pour son album, une décision relayée par Rohff et qui n’a pas manqué de faire réagir Booba.

“@gims une esquive vreeeuuuuuument… 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 j’en ai vu des quiches, crois moi j’en ai vu mais toi là!!!!! Ehhhh pardon non vraiment tu es le maître 🙌🏾 #envraitasbienfait 🏴‍☠️” a commenté Booba sur son compte Facebook en postant la séquence vidéo de Gims en train d’annoncer le report de son album pour se moque de lui, selon B2O, Meugui aurait eu peur de l’affronter en comparant les chiffres des ventes des leurs projets respectifs.

Booba a également ensuite posté un tweet d’un internaute dans une story de son compte Instagram, avec le message “Gims annonce que la sortie de son album est reportée à cause du confinement, le confinement en question” avec des photos de B2O pour démontrer qu’il serait en réalité la véritable cause de ce report en ajoutant la légende “Je suis le confinement” alors qu’il avait également demandé à Rohff de sortir un titre ce vendredi mais cela n’était pas dans les plans de ce dernier et a refusé.