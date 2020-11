Ca débute mal pour la Playstation 5 qui cause déjà des surchauffes !

Premier coup dur pour Sony qui subit des premières critiques pour la Playstation 5, en effet les internautes ont réagi sur les réseaux sociaux pour donner leur avis sur la PS5 et ont notamment révélé que la nouvelle console de jeu ne serait pas au point au niveau du refroidissement de la machine.

En effet des nombreux commentaires ont critiqué le fait que la Playstation 5 surchauffe alors que la machine ne sera que disponible officiellement que le 16 novembre prochain, depuis le week end dernier des nombreux internautes qui ont déjà à obtenu la précieuse console en rupture de stock se sont mis à évoquer ce problème avec une répétition de ce problème.

“Regardez ce que ça m’affiche” a commenté l’un d’eux sur les réseaux sociaux pour démontrer ses propos en affichant un cliché du message de sa Playstation 5, “Votre PS5 est trop chaude. Éteignez-la et attendez que la température diminue”, un tweet relayé par plusieurs gamers qui ont conseillé de placer la PS5 dans un emplacement bien ventilé.

Sur la photo en question le système d’exploitation recommande effectivement d’éteindre la PS5 pour que la console refroidisse mais cette dernière qui est entrevue n’est pas allumée, il s’agit d’une autre machine située à l’arrière de la télévision dans un boitier métallique qui est donc la raison de cette surchauffe en raison de la chaleur du téléviseur, d’autres joueurs ont constaté de leur côté que la console est relativement silencieux pour rassurer pour les prochains acheteurs de la console.

There’s a Series X and a PS5 on display at my Best Buy and the Series X is actually way smaller than I expected which is kinda funny.

That PS5 tho. God damn.

— Xzyliac Electroclash Ariel 2024 (@Xzyliac) November 5, 2020