Feuneu, le manager de Wejdene annonce qu’il arrête tout dans une story intrigante

Alors qu’il est actuellement de passage aux Émirats Arabes Unis pour un séjour à Dubaï avec sa jeune protégée Wejdene qui vient de dévoiler son nouveau clip “16” mais a suscité la controverse ce lundi auprès de l’association Pour une Éthique dans le Traitement des Animaux, son manager Feuneu a encore intrigué les internautes avec ses derniers messages postés dans sa story.

En effet Feuneu a semé la zizanie sur son avenir dans la musique notamment suite aux nombreuses critiques à son encontre sur les réseaux sociaux alors qu’il a pourtant contribué à l’énorme succès de Wejdene et de lancer sa carrière musicale avec les hits “Anissa” et “Coco”, son manager a poussé un coup de gueule face aux haterz.

“Dieu seul sait à quel point j’ai un mental de fer mais vous avez réussi à me faire douter de moi. C’est fort. Oubliez moi. De base je voulais juste marquer l’histoire être comme personne me différencier de tout le monde.” a déclaré Feuneu dans la story de son compte Instagram avant d’ajouter qu’il ne supporte pas d’être mal aimé, “Etre détesté tout ça c’est pas pour moi je prends vite les choses à cœur moi dur de fermer les yeux sur ça. Mon problème est que je veux plaire à tout le monde.” a-t-il ajouré avant de poursuivre “Aider tout le monde mais malheureusement ce n’est pas possible.

“J’arrive plus. Je vous parle sincèrement. C’est pas forcément les critiques mais l’atmosphère qui règne autour. C’est vraiment chaud pour une personne comme moi nerveuse de base. Je préfère partir que rester ici pour péter les plombs chaque fois que Dieu fait” a ensuite expliqué Feuneu avant de conclure “Je pense avoir fait mes preuves, je n’ai plus rien à prouver ici je préfère partir pour mon bien. Je me suis ouvert à vous quand j’a commencé du coup je m’ouvre à vous aussi quand je m’arrête“.