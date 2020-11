“I love croissant and I love omelette du fromage”, un partisan de Biden perturbe BFMTV

C’est la vidéo buzz du moment sur les réseaux sociaux qui a déjà cumulé des millions de vues sur la toile, un partisan de Biden du nom de Meka a perturbé en direct un présentateur de la chaine télévisée BFM TV.

En effet ce dernier n’a pas hésité à interpellé le journaliste de BFM à l’antenne en direct depuis les Etats Unis dans la ville de Washington en tentant de s’exprimer en français pour une séquence à mourir déjà culte sur la toile et qui a bien amusé les internautes.

Ce week-end, Joe Biden a officiellement Donald Trump dans la course à l’élection présidentielles pour devenir le nouveau président des Etats Unis, ses partisans ont fêté l’événement et cette victoire dans les rues de la ville de Washington dont le journaliste Maxime Switek à couvert les événements mais individu a interrompu le direct pour s’exprimer, “Je suis allé en France, c’est magnifique. I hate escargot, I love a croissant, hon hon hon, I love an omelette du fromage” a-t-il déclaré avec humour, une séquence qui a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux.