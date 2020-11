Lacrim violemment menacé par le rappeur Awaj qui veut se battre en face à face

Alors que Lacrim vient de dévoiler la volume 4 de mixtape RIPRO et qu’il va présenter ce lundi un nouveau clip extrait du projet avec le visuel du morceau « Boston George » en featuring avec Maes, El Tigre s’est embrouillé sur les réseaux sociaux avec le rappeur Awaj qui vient de le défier pour un face à face afin de régler leurs comptes.

En effet la tension est montée entre Lacrim et Awaj le week end dernier sur les réseaux, ce dernier a déclaré que R.I.P.R.O volume 4 est selon la mixtape la plus mauvaise de Lacrim ce qui l’a ensuite passablement énervé alors que le projet à réussi un bon score pour sa première semaine d’exploitation avec 20 415 exemplaires vendu, dont 14 000 ventes en streaming, 5 881 ventes en physique et enfin 534 ventes en digital.

Awaj a menacé Lacrim en le défiant de venir se battre avec lui dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, “Je vais m’adresser à toi Lacrim. Ecoute bien ce que je vais te dire, ça fait deux fois que tu me mets dans tes story. La première fois tu m’as dis que tu allais me casser la bouche devant tes deux millions d’abonnés. Mais d’abord, je fais un résumé de l’histoire. J’étais sur mon profil d’actualité sur Instagram, et un média de Rap Français a demandé ce qu’on avait pensé du projet R.I.P.R.O 4”, a-t-il déclaré avant d’expliquer, “Moi, en toute humilité, avec respect et sans insultes, j’ai dis que c’était ton projet R.I.P.R.O le plus faible. De là, je commence à recevoir des messages privés de la part de ton community manager. Il m’a insulté de fils de p*te. Je suis algérien comme toi, tu sais que chez nous on insulte pas les mamans”.

“Maintenant j’ai envie que toi, tu viennes me casser la bouche. S’il te plait, les gens ont en marre des blablas, des octogones qui n’existent pas. Vient on se voit, on va voir si tu vas me casser la bouche. Un tête à tête ça ne refuse pas gros.” a ajouté Awaj avant de conclure “Tu peux même venir avec 50 personnes, je vais venir tout seul, tu vas voir ce que je vais te faire. Je viens où tu veux.”.