Ninho choque ses fans avec cette annonce sur son avenir

La semaine dernière Ninho a assuré la promotion de la réédition de sa dernière mixtape MILS 3 du lundi an vendredi tous les soirs dans l’émission Planète Rap animée par Fred Musa sur la radio Skyrock, l’occasion pour le jeune rappeur français de parler de son avenir et son envie de faire une longue pause.

En effet Ninho a surpris ses fans en annoncant en direct à la radio qu’il souhaite faire une pause musicale de plusieurs mois avant de revenir en 2022 avec un nouvel album alors qu’il a été très actif les derniers mois avec son album Destin en 2019, puis le volume 3 de la mixtape MILS en début et maintenant la réédition de ce projet,

Ninho a connu le succès avec chacun des projets, l’album Destin est certifié Disque de Diamant et MILS 3 est certifié double disque de platine avec plus de 200 000 ventes dont la réédition comporte 6 morceaux inédits en plus la tracklist initiale, « Il faut vivre un peu. Il faut voir d’autres choses. Avant je me disais qu’il faut travailler. Et à des moments, il faut faire des coupures. C’est comme ça, on va prendre un peu de vacances et du bon temps. » a expliqué le rappeur au sujet de cette pause qu’il souhaite pendre dans sa carrière.