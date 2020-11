Guizmo et Siliboy passent “En Mode” remixe sur la prod du classique de Rohff

Après avoir dévoilé son nouvel album intitulé “Lamine” le 23 octobre 2020, Guizmo est de retour avec un remix du classique de “En Mode” paru en 2005 sur l’album “Au-delà de mes limites” avec le clip “En Mode Rx” en collaboration avec Siliboy réalisé par Flux Recorder.

« Lamine », le nouvel opus de Guizmo de 18 morceaux avec les featurings de Leto et Soso Maness, inclus les singles « Si tu m’entends » et « History X », a 29 ans et 10 ans de carrière, Guizmo, rappeur du label Y& W, signe avec « Lamine » un retour poignant de sincérité, avec sa touche artistique qui lui est unique.