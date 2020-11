Lacrim dévoile le clip de “Boston George”, le tube avec Maes !

Lacrim dévoile le clip de “Boston George” réalisé par Hustler Game Premium, le tube avec Maes composé par Ken&Ryu, Twenty9.

Après la sortie du tant attendu “RIPRO 4” qui s’est déjà écoulé à plus de 30 000 exemplaires depuis sa sortie, Lacrim continue la promotion de son dernier projet avec le clip du mélodieux “Boston George” aux côté de Maes, le tout avec un storytelling poignant.

R.I.P.R.O 4 de Lacrim c’est la nouvelle et dernière mixtape de la fameuse série RIPRO, disponible ce vendredi 16 octobre avec beaucoup d’invités tel que Niska, Ninho, JUL, Maes, Vladimir Cauchemar, Leto ou encore Soso Maness pour un projet qui devrait marquer cette fin d’année 2020.

Après trois volets de la fameuse série de mixtape R.I.P.R.O, écoulée à plus de 485K exemplaires, et son dernier projet éponyme écoulé à plus de 80K exemplaires, Lacrim a fait son grand retour avec le single « Allez N**** ta mère (Feat. Soso Maness) ». Il s’apprête désormais à sortir le tant attendu « R.I.P.R.O 4 » pour le grand bonheur de ses fans.