Maes réagit de la meilleure des façons au message de Rohff !

Alors qu’il a fait récemment son retour en musique avec le single “GOAT” après une pause de quelques mois, Rohff poursuit la promotion de son dernier morceau et vient d’accorder une interview à nos confrères du média Rapunchline lors de laquelle le rappeur du 94 s’est exprimé sur la nouvelle génération des rappeurs français et plus précisément Ninho et Maes.

“Il est en train d’écrire une belle histoire, je lui souhaite une bonne continuation, et j’espère pour lui que comme moi il aura autant de Classic ou plus” a notamment déclaré Rohff au sujet de Ninho qui enchaine les succès et les certifications avec son dernier album “Destin” paru en 2019 et sa mixtape “MILS 3” dévoilée en début d’année dont N.I vient également de présenter une réédition avec 6 titres inédits, Housni a également été interrogé par le journaliste de Rapunchline sur Maes.

Maes a fait un carton en début d’année avec son nouvel album “Les Derniers Salopards” certifié double disque de platine avec plus de 200 000 ventes et sur lequel ce dernier a invité Booba, Jul et Ninho, “Je ne tire pas sur les petits frères, que j’aime ou que j’aime pas” a réagi Rohff au sujet du rappeur de Sevran qui questionné par un internaute sur Instagram a donné son avis sur Housni en exprimant tout le bien qu’il pense de lui.

Effectivement Maes a révélé que Rohff avec ses nombreux classiques à son actif dans sa longue carrière (“Génération sacrifiée”, “Qui est l’exemple ?”, “94”, “Le son qui tue”, “La Puissance”, “En Mode”, “Regrette”, etc…) fait parti de ses bases musicales, “Tu penses quoi de l’interview de Rohff, il a dit il aime bien ton boulot” a questionné un internaute sur le réseau social au rappeur Sevranais, “C’est une de mes bases musicales comme j’ai toujours dit” a-t-il répondu.