Ghetto Phénomène – C’est plus comme avant

Ghetto Phénomène présente leur nouvel album : « C’est plus comme avant », qui sort ce vendredi 13 novembre 2020.

Ghetto Phénomène, surnommé GP, a multiplié les succès à travers de nombreux singles : « Maria Maria » (111 millions de vues sur Youtube) et « En chaleur » (27 millions de vues) aux côtés du célèbre artiste Jul (ancien membre du groupe), « Je voulais » et « Ma lionne » en solo,… Durant sa carrière, GP a collaboré avec Soprano, Keblack, Naza, Soso Maness.

Récemment, ils se sont illustrés sur le grand projet du Rap du Sud : « 13’Organisé », disque d’or deux semaines après sa sortie. Leur nouvel album « C’est plus comme avant », est poussé par des singles percutants : « Benef benef » avec Alonzo (un million de vues sur YouTube en moins d’un mois), « La Zone ».

Tracklist

1. Plaqué 13

2. La zone

3. C’est plus comme avant

4. Sale

5. Je gère

6. Benef benef (Feat. Alonzo)

7. J’ai pas dormi

8. Pépito

9. Ça joue les bandits

10. Dans le bloc

11. Chacun son tour

12. Ma life (Feat. JuL)

13. On pilote

14. Bébé

15. Go fast

16. T-Max (Feat. Kofs)