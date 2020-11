Rohff demande à Booba de s’excuser auprès de La Fouine pour sa mère

Après son récent freestyle sur le classique de R.Kelly « I believe I can fly » et son dernier single “G.O.A.T”, Rohff continue d’être toujours aussi actif sur les réseaux sociaux et commente sans répit les actualités de Booba sur Instagram comme il y a quelques jours suite à des messages d’apaisement envers Seth Gueko dans leur ancienne embrouille datant de 2018 et encore face aux anciennes tweets de Feuneu à son encontre.

Booba a tout d’abord présenté des excuses à Seth Gueko sur des photos postées sur Instagram par ce dernier au sujet de leur clash qui avait éclaté en 2018 avant de déclarer ne pas vouloir faire de “vagues” après les révélations des tweets de Feuneu de 2013 l’insultant provenant de son ancien compte Twitter, des excuses de B2O qui ont rapidement fait réagir Rohff sur le réseau social en postant des copies d’écran des messages du DUC en lui demandant de faire de même avec La Fouine.

“Erk’Elie qui se met à présenter des excuses à tout va à l’approche de son album. Commence par Laouni pour sa mère Allah y Rahma” a déclaré Rohff dans une story Instagram, Housni fait référence aux anciennes embrouilles entre La Fouine et Booba lorsque ce dernier s’était acharné contre le rappeur de Trappes en s’en prenant notamment à sa famille dans leur conflit, Kaaris avait notamment confié à l’époque avoir refusé de clasher la mère de Laouni suite à une demande de B2O.

En attendant la réaction de Booba à la demande de Rohff, le DUC continue d’assurer la promotion de son dernier single “5G”, le premier extrait de son nouvel album “Ultra” a pris la première place du Top Singles vendredi dernier à sa sortie et semble faire son mea culpa sur les clashs comme il vient de le faire avec Seth Gueko.