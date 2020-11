Gims annonce son album pour le 4 décembre, Booba réagit, va-t-il le concurrencer ?

Il y a quelques jours Booba avait affiché sa déception face au report de la sortie du nouvel album de Gims intitulé “Le Fléau” qui devrait initialement être disponible vendredi dernier le même jour que la sortie du nouveau single du DUC nommé “5G”.

En raison du confinement et ne pouvant bénéficier des ventes la version physique de l’album, Gims avait décidé décalé la sortie de son nouvel opus sans donner une nouvelle date mais en précisant qu’il va retourner en studio pour ajouter des titres inédits au projet, Booba avait rapidement réagi pour expliquer que selon lui, il serait la raison principale de cette décision du rappeur de la Sexion D’Assaut.

Ce jeudi Gims a partagé un lien de précommande de son album “Le fléau” avec différents packs (dédicace, carte exclusive, cd cristal, vinyle, vidéo personnalisée), le projet est annoncé pour une sortie et livraison à partir du 4 Décembre 2020 sur la boutique en ligne de Meugui, une nouvelle que n’a pas manqué de commenté Booba en postant dans une story dans son compte Instagram une capture d’écran de la précommande de l’album avec les légendes “#4descendres” et “Gims tu devrais rajouter un week-end all inclusive à la Jonké avec Damba la farouche” pour se moquer des nombreux cadeaux offerts dans les packs pour l’achat du projet.

Booba qui n’a pas encore annonce de date de sortie pour son album pourrait donc décidé de sortir “Ultra” le 4 décembre à la même date que Gims afin de le concurrencer pour ensuite comparer les ventes des deux albums et les positions dans le classement du Top Album.