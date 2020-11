Koba LaD déclare sa préférence pour la Xbox dans un direct sponsorisé par PlayStation, c’est à mourir de rire

Habitué a faire le buzz avec des déclarations lors de ses interviews, Koba LaD s’est encore fait remarqué en faisant le buzz sur les réseaux sociaux lors d’un live organisé par Sony pour la Playstation afin de tester le jeu “Call Of Duty : Black OPS Cold War”.

Après avoir récemment dévoilé son troisième album solo intitulé “La Détail” qui s’est écoulé à 16 670 équivalent ventes. (13 603 vente en streaming, 2907 ventes en physique et 160 téléchargements), Koba LaD continue de faire la promotion de son nouvel opus comme lors d’un sponsorisé par Playstation cette semaine.

Lors de cette session animée par les streamers et youtubeurs Michou et Inoxtag avec comme invité plusieurs artiste tel que Koba LaD, Naza ou encore SCH pour faire quelques parties et de discuter jeux vidéo lorsque Koba a fait une étonnante déclaration en direct donnant lieu à un gros malaise en direct.

“Mais moi je suis plus à l’aise sur la Xbox eh c’est compliqué wesh. Moi je joue qu’à la Xbox, t’es fou la Play frère” a balancé en direct Koba LaD sans aucun filtre face à ses coéquipiers gênés par ses propos et qui se sont retenus de rire, la séquence a ensuite fait un énorme sur les réseaux sociaux.

Koba racontant qu’il préfère la XBOX à la Playstation sur un live sponsorisé par… Playstation ! 🤣pic.twitter.com/R3Wt0yXmTV — Alchimist 🧪 (@_alchimist) November 13, 2020



