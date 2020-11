Aya Nakamura réagit après avoir mis un met un gros vent à Yann Barthès pour faire la fête sans masque

En marge de la promotion de son nouvel album “Aya”, Aya Nakamura aurait assuré à la promotion de son projet ce vendredi soir dans l’émission de Yann Barthès « Quotidien » sur TMC, mais la chanteuse ne s’est pas présentée sur le plateau télévisé.

« Bon, Aya Nakamura devait être avec nous mais elle ne vient pas, lance le présentateur de « Quotidien » à l’antenne ce vendredi 13 novembre dans la soirée sur TMC. », a expliqué Yann Barthès avant d’expliquer qu’elle aurait eu la “flemme” de venir mais que ses danseurs eux sont présents, « Il y a des gens qui s’étaient déplacés, et elle a dit à son staff qu’elle avait la flemme de venir et qu’elle était trop fatiguée. Ses danseurs, ne l’étaient pas, eux. Ils sont venus, ils étaient super, on les remercie, ils étaient vachement bien »

Alors que l’émission a été enregistré la veille de sa diffusion ce jeudi soir Aya Nakamura “a planté entre une heure et trente minutes avant l’enregistrement” a révélé Le Parisien, au même moment la chanteuse qui aurait du rejoindre Yann Barthès pour enregistrer son émission était en train de fêter la sortie de son album dont elle a partagé plusieurs vidéos sur Snapchat.

Des vidéos qui ont surpris les fans car Aya Nakamura apparaît en compagnie de nombreuses personnes dans un restaurant situé à Tremblay-en-France et aucun des invités n’est masqué, des images étonnantes alors que le confinement est imposé en France, “Ni flemme ni plan ,j’avais prévenue depuis 13h pourtant .. Les contretemps ça arrive” a-t-elle expliqué sur son compte Twitter au sujet de cette absence.

Une mésaventure qui ne semble pas affecté le succès de son nouvel album “Aya” qui a démarré à la 42ème position du classement Apple Music Monde, Aya Nakamura bat l’ancien record du groupe PNL, qui avait démarré à la 43ème position avec l’album « Deux Frères ».