JoeyStarr s’attaque sévèrement à Jean Castex et ça fait très mal

Toujours aussi actif sur son compte Instagram sur lequel il ne manque pas de commenter l’actualité du moment, sur une récente publication JoeyStarr s’est attaqué au premier ministre français Jean Castex pour les récentes décisions du gouvernement français en imposant la fermeture des petits commerces dans le pays suite au confinement causé par la pandémie du COVID-19.

En effet JoeyStarr a posté sur le réseau social ce samedi un montage photo d’une affiche d’Amazon avec la légende “Employee of the month” (l’employé du mois) et la photo de Jean Castex pour se moquer de lui en ajoutant le message “Bientôt le black Friday ou comment achever les petits commerçants On ne peut pas se tromper sur tout sans en avoir l’intention!!!” ainsi que plusieurs hashtags, “#doucefrance #jeancastex #lemondedaprescepetitcoindeparadis #humourdemerdequinefaitrirequemoimaisjassume”.

JoeyStarr a déjà pris plusieurs fois positions contre les décisions du gouvernement depuis quelques mois, le rappeur du groupe NTM s’était déjà moqué de Emmanuel Macron pour sa mise en place du Couvre Feu en octobre dernier dans l’Ile-de-France ainsi que dans huit grandes villes en France, cette fois ci il a décidé de réagir face aux décisions prises par le gouvernement lors de ce nouveau confinement imposé par la propagation du virus en faisant fermer les petits commerces alors que les géants du commerce en ligne comme Amazon vont en tirer un bénéfice avec les achats sur Internet qui vont être favorisé pendant cette période avec notamment le Black Friday prévu pour le vendredi 27 novembre, un évènement commercial d’une journée marquée par des soldes plus qu’alléchants proposés par les magasins et centres commerciaux.