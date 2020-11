Kalash Criminel s’exprime sur les « vrais » rappeurs, Maes réagit !

Cette semaine Kalash Criminel a accordé une longue interview à nos confrères du média Rapelite, un entretien réalisé pour assurer la promotion de son prochain album “Sélection Naturelle” qui sortira le 20 novembre 2020 et sur lequel il a décidé d’inviter plusieurs rappeurs comme le duo Toulousains Bigflo & Oli, le rappeur Marseillais Jul, le Belge Damso, 26 Keuss, Niska ou encore Nekfeu, le rappeur Sevranais s’est exprimé sur les « vrais » rappeurs lors de cet entretien ce qui a fait réagir Maes.

Lors de cette interview Kalash Criminel s’est confié sur la conception de son album et sur différents sujets comme le succès de Nekfeu, Damso, Jul ou même Bigflo et Oli en expliquant que “humainement déjà c’est des mecs attachants, tu es obligé de les aimer même si t’aimes pas la musique” avant de s’expliquer dans les détails sur le choix qui a surpris le public de sa collaboration inédite avec les deux frères Toulousains.

“Je les trouve vrais, dans la street on mélange tout, pour les gens, être vrai c’est prendre dix ans de prison et vendre de la coke, c’est pas ça être vrai, il faut être vrai avec soi-même.” a tout d’abord déclaré Kalash Criminel avant de poursuivre au sujet de Bigflo & Oli, “Eux ils rappent avec ce qu’ils vivent vraiment, c’est pas des mecs qui s’inventent des vies comme tout le monde. Je préfère écouter Bigflo & Oli parce que je sais quand ils rappent, il ne mentent pas parce qu’il y a des mecs que j’écoute, on les connaît très bien, on connaît leur équipe, on sait que c’est faux.”.

Une déclaration qui n’a pas échappé à Maes, ce dernier n’est visiblement pas du même avis que Kalash Criminel et a posté un message dans une story après la diffusion de cette interview pour donner sa vision, “Message aux rappeurs : ne confondez pas la VRAIE VIE et votre PERSONNAGE. Votre PERSONNAGE est FICTIF. Dans la VRAIE VIE, ça vient en bas de chez vos PARENTS pour vous BAFFER quand vous voulez quitter le LABEL qui vous a fait monter. MORALE : n’oubliez pas votre PASSE”.