Boosie Badazz blessé par balle dans une fusillade après un hommage à Mo3

Anciennement nommé Lil’ Boosie, le rappeur américain Boosie Badazz âgé de 38 ans s’est fait tirer dessus ce week end à Dallas alors qu’il était en voiture près du centre commercial appelé Big T’s Plaza de la ville après s’être rendu à une cérémonie en hommage au rappeur de Dallas récemment assassiné, Mo3 qui était un de ses amis.

La série noire a failli se poursuivre pour les rappeurs américiains, après les récentes morts de King Von et de Mo3, c’est Bossie Badazz qui a été pris pour cible après avoir été victime d’une fusillade, d’après les premières informations de TMZ, ce samedi après-midi le rappeur américain originaire de Bâton Rouge a pris une balle dans la jambe lors d’un défilé à Dallas en hommage à Mo3 alors qu’il se trouvait dans une camionnette, des individus ont ouvert le feu sur le véhicule de l’artiste, il a ensuite été transporté à l’hôpital.

Heureusement pour Boosie Badazz sa blessure n’a pas mis sa vie en danger et il a été soigné dans un hôpital de Dallas a révélé TMZ, pour le moment la police n’a pas identifié, ni interpellé les auteurs des tirs qui ont rapidement quitté les lieux après l’incident mais cela pourrait être lié au récent assassinat de Mo3 qui faisait parti du label de Badazz.

boosie sprinter van was shot at today in dallas but he wasn’t hit good to hear fr 🙏🏾💯 #BOOSIE #Dallas pic.twitter.com/Uo2HUeQQ9E

— lil latina fetish (@w8keee) November 14, 2020