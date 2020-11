Booba remet en place Tonton Marcel puis l’affiche fièrement

Entre tous ses clashs avec Rohff, Damso, La Fouine, Kaaris ou encore Gims et la promotion de l’album “Ultra” dont le premier extrait s’intitule “5G”, Booba s’est amusé à afficher publiquement sa récente conversation avec Tonton Marcel qui avait notamment provoqué le DUC pour un octogone il y a un an.

“Booba tu te prends pour un thug, les vrais thugs viennent devant la caméra du ter-ter et viennent s’exprimer devant la caméra du ter-ter, Booba je vais le terminer en question, il va bégayer” avait déclaré Tonton Marcel l’année dernière à l’encontre de B2O avant de lui proposer un octogone suite au refus de Kaaris, le rappeur avait répondu avec humour sur son compte Instagram en se moquant du « reporter du ter-ter ».

Tonton Marcel n’a pas lâché Booba qui a décidé de l’afficher dans sa story avec une capture d’écran de leur conversation privée, “Force aux enfants et la famille. On discute affaire quand toi et moi ?” commente le reporter, “J’suis pas ton ami fréro ressaisis-toi” répond B2O, “Je sais, il faut être amis pour faire affaire ?” questionne le journaliste, “Quitte, c’est pas la croix rouge ici t’as vraiment honte de rien. Sois digne. Bonne continuation” réagit le rappeur, “Digne de quoi ? Il faut faire avancer notre art et est l’unité qui prime” rétorque l’influenceur, “Reste en cuisine c’est carré” conclu l’artiste pour mettre fin à l’échange en ajoutant la légende “@tontonmarcel91 j’t’ai mis en « mute » tu m’as rendu ouf”.

Tonton Marcel qui avait notamment fondé le site d’actu sur le rap français N-Da-Hood il y a quelques années avec Amdyaz s’est fait connaître sur la toile avec ses interviews des rappeurs français diffusées sur sa chaîne YouTube.