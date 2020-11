Rohff dans le GOAT avec CR7, Messi, 2Pac, Biggie, MJ, Meaywather, Ali ! [Clip]

Alors qu’il a repris son clash avec Booba depuis plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, le 16 octobre dernier, Rohff a fait son retour en musique en dévoilant sur les plateformes de streaming son nouveau single produit par RAIDENBEATS avec le morceau “G.O.A.T” (“Greatest of all time”).

Rohff a décidé de mettre en images le titre “Greatest of all time” traduit en français par “Le meilleur de tous les temps” et avait annoncé la mise en ligne du clip sur son compte Instagram, le rappeur du 94 vient de dévoiler le visuel du titre “G.O.A.T” réalisé par Hustler Game ce dimanche sur sa chaine YouTube, Housni sera également de retour dans les bacs l’année prochaine avec un nouvel opus qu’il a annoncé lors d’une récente interview la sortie pour 2021.

Rohff a décidé de suivre la tendance du moment pour ce morceau en s’essayant à la drill popularisée localement à Chicago avant de se faire connaître à l’échelle nationale vers 2012 avec des artistes tels que Lil Durk, Fredo Santana, SD, Lil Reese, Soulja Boy ou encore Chief Keef, ce sous-genre musical du hip-hop envahit désormais la France comme récemment avec Freeze Corleone, Lacrim, Dosseh, Alonzo ou bien encore Ninho, Housni s’est également laissé tenter par ce style musical.