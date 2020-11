Maes est le N°1 du Rap en 2020 devant Ninho et Jul

Maes est le N°1 du Rap français sur l’année 2020 avec son album devant Ninho et Jul

Alors qu’il a enchainé les grosses collaborations en 2020, avec Da Uzi (“Le dire” sur l’album Architecte), Timal (“Ailleurs” sur l’album Caliente), Naps (“Pourcent” sur l’album Carré VIP), Bolémvn (“10K” sur la mixtape Vol 169), RK (“Euros” sur l’album Neverland) et plus récemment avec Lacrim (“Boston George” sur la mixtape RIPRO IV) ou encore avec Koba LaD & Zed (“Coffre plein” sur l’album Détail), Maes a connu un énorme succès cette année en solo avec son album.

En effet l’album “Les derniers salopards” certifié double disque de platine de Maes paru le 17 janvier 2020 avec les featurings de Booba, Jul et Ninho puis réédité au mois de juillet dernier avec trois morceaux inédits (“Ned Nedal”, “Menotté, et “Prioritaire”) est le plus gros succès du rap français de 2020 avec 257,7k équivalent ventes vient d’annoncer le rappeur de Sevran.

Maes a partagé ce lundi sur son compte Twitter le tweet du compte “Ventes Rap” sur le cumule des ventes du Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP) qui révèle que “Les derniers salopards” est le plus gros succès rap de l’année avec un total de 257 700 ventes le tout en seulement 10 mois d’exploitation du projet, un succès qui permet au rappeur Sevranais de faire que Jul avec son album solo “La Machine” (153 000 ventes) et que Ninho avec le volume 3 de “MILS” (249 000 ventes) qui vient d’être réédité en première place du Top Album cette semaine.