Gims s'affiche avec un fusil à lunettes dans sa voiture, « Si tu me cherches... »

En attendant de faire découvrir au public son très attendu prochain album solo qu’il a annoncé 100% Rap dont la sortie est programmée pour le 4 décembre prochain, Gims s’active sur les réseaux et vient de dévoiler un étonnant objet qu’il emmène avec lui dans le coffre de sa voiture.

En effet dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux Gims apparaît en train de sortir des affaires de l’arrière de sa voiture pour les placer dans le coffre du véhicule, avec surprise le rappeur de la Sexion D’Assaut qui devrait faire son retour avec son groupe l’année prochaine présente le contenu du coffre qui contient contre toute attente un fusil à lunettes, Meugui déplace ensuite le surprenant objet pour faire de la place à ses affaires qu’il dépose ensuite à côté de l’arme.

« Si tu me cherches, ana fi dar » a ajouté Gims en légende sans donner plus de précisions sur cette publication qui a intrigué les internautes sans savoir si l’arme en question est factice ou réelle ou bien encore s’il s’agit d’un objet pour le tournage d’un clip, cette expression est utilisée pour dire “si tu me cherches, tu me trouveras chez moi” alors qu’il vient de mettre en ligne ce dimanche le clip du morceau “Pirate” en featuring avec J Balvin dans lequel Meugui semble envoyer une pique contre Booba.

Cette phrase fait également référence au morceau “Ana Fi Dar” de Meugui extrait de l’album “Ceinture noire” paru en 2018 et certifié Disque de Diamant avec plus de 846 000 ventes depuis sa sortie.