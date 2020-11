Le superbe geste de Cyril Hanouna envers Ibrahim, un SDF salué par les internautes

Le superbe geste de Cyril Hanouna envers Ibrahim, un SDF ce lundi soir a été salué par les internautes, en effet l’histoire dans ce sans domicile fixe à touché le public et l’animateur de TPMP et décidé de l’inviter hier dans émission en direct sur C8 pour lui venir en aide.

Ce dimanche 15 novembre dans Enquête Exclusive sur M6, un reportage diffusé sur les sans abris vivant dans les sous-sols de la capitale Française a ému les téléspectateurs, “C’est pas une vie” a témoigné Ibrahim âgé de 59 ans dans ce documentaire sur ses difficiles conditions de vie qui a perdu son logement après s’être séparé de sa compagne, il vit depuis 8 mois dans des parkings d’un quartier de la Défense, une histoire qui a touché Cyril Hanouna.

L’animateur a décidé d’intervenir personnellement pour venir en aide à Ibrahim et de lui offrir pendant un 1 ans à ses frais un logement d’une chambre d’hôtel, “Vous serez logé à l’hôtel à mes frais dès ce soir. Ce soir, vous serez à l’hôtel pendant un an” a annoncé Cyril Hanouna en direct dans TPMP, ce dernier a également appelé la ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon pour connaître les aides de l’État pour les personnes dans sans domicile comme Ibrahim.

L’extrait vidéo postée sur Twitter a cumulé plus de 30 000 “Like” et 11 000 “Retweet”, un geste qui a fait réagir les internautes sur les réseaux sociaux pour saluer l’action de l’animateur télé comme vous pouvez le découvrir avec les réactions ci dessous et une cagnotte a été mise en place pour lui venir en aide avec pour le moment déjà 6 000 euros récoltés.

On s’en fou qu’Hanouna soit un animateur que vous aimez pas. On sent fou qu’il fasse ça pour la com. On s’en fou qu’il le fasse devant les caméras. On s’en fou qu’il soit riche. Il fait un magnifique geste pour aider ce monsieur et c’est tout ce qui compte. https://t.co/WE5HNuzPM9

