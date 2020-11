Josman dévoile le superbe clip de Seul [Vidéo]

Quelques jours avant le début du premier confinement, Josman dévoilait SPLIT. Un deuxième album composé de 23 facettes et de quelques pépites comme lui seul sait en produire. Des titres plus introspectifs dans lesquels le MC se dévoile un peu plus et exprime ses états d’âmes. Dans ce registre ‘Seul’ fait office de masterclass. Un titre fort qui se voit aujourd’hui offrir un clip tout en noir et blanc.

’Tu croises mon regard, il est sombre car c’est le reflet de mes songes’, un visuel en huis clos qui vient porter un des textes les plus intime du dernier album de Josman. Dans ‘Seul’ il évoque son mal-être, sa solitude, ses questionnements face à l’avenir. Son rapport aux autres aussi et son besoin cyclique de fumer pour s’évader et arrêter d’avoir le seum.

Dans ce nouveau clip, Marius Gonzalez retranscrit une nouvelle fois parfaitement les propos de Josman avec cette manière qu’il a de faire tourner et divaguer sa caméra autour du MC tout au long de la vidéo.