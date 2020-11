Akhenaton réagit à l’annonce de la mort de Karima, décédée en 2019

Ce mercredi Sat a annoncé que Karima, ancienne membre du groupe la Fonky Family qui a participé sur le refrain du morceau “Bad Boys de Marseille” de Akhenaton paru en 1995 avec la FF et Shurik’N est décédée, une nouvelle qui a suscité des nombreuses des rappeurs français.

“Elle était la voix féminine des Bad Boys de Marseille. Karima, merci pour ce refrain légendaire…et tout le reste. Repose en paixCœur noir” a tweeté Sat sur le réseau social ce mercredi, Karima est décédée il y a un an et demi mais l’information vient seulement d’être rendue public cette semaine par le rappeur Marseillais de la FF, c’est Akhenaton qui a révélé cette précision, AKH s’est exprimé sur la disparition de l’ancienne chanteuse après le message du rappeur de la Fonky Family.

“Bonsoir… il y a un an et demi un ami était venu m annoncer la disparition de Karima… Je n y croyais pas, j ai essayé de me renseigner, en vain.. Elle était partie sur d autres chemins… Aujourd’hui je viens d apprendre que c était malheureusement vrai..” a déclaré Akhenaton sur son compte Instagram avant de lui rendre hommage.

“Bad boys de marseille, je ne suis pas à plaindre, au fin fond d une contrée, les discussions dans le train Naples-Marseille, les sourires, les fous rires, le séjour à NYC, le temps est précieux, il ne faut pas le gaspiller en gesticulations inutiles… Bordel… Karima” a ensuite ajouté AKH sur le réseau social, “Merci pour ce message Chill ! Tout est dit.” a commenté Sat pour le remercier de son message.