Kalash Criminel est pressé d’arrêter le rap et rêve d’un feat avec Céline Dion, ”Je suis pressé d’arrêter le rap et de me mettre à fond dans la production”, a-t-il confié dans LE CODE sur Apple Music pour l’interview vidéo de la semaine réalisée par Mehdi Maïzi à l’occasion de la sortie du nouvel album du rappeur de Sevran.

C’est une longue et passionnante interview de Kalash Criminel que nous propose Mehdi dans LE CODE cette semaine, pour la sortie ce vendredi 20 novembre de ”Sélection Naturelle”, le rappeur n’est pas avare en anecdotes, notamment sur les collaborations de l’album, il répond sans filtres aux questions de Mehdi sur ses relations avec les autres rappeurs, l’albinisme, sa réussite matérielle… tout en n’hésitant pas à affirmer qu’il voudrait faire un featuring avec Céline Dion.

“Céline Dion ! Ça serait incroyable! En rap français, je n’en n’ai plus, parce que j’ai vraiment fait les mecs que je voulais vraiment faire.” a répondu Kalash Criminel le featuring le plus improbable qu’il aimerait faire avant d’expliquer il est impatient d’arrêter le rap, “Déjà dans ma tête, je sais combien de projets il me reste, combien d’années il me reste et je suis pressé d’aller vers la production. Je pense, je rapperais toujours. Mais faire des albums, je sais déjà quand je vais arrêter d’en faire. Et je suis pressé de me lancer dans la production parce que c’est un truc, j’aime trop aider les gens. Donner des conseils, vraiment faire les trucs.”.

“Au bout d’un moment il faut savoir aussi laisser la place aux autres et au bout d’un moment, c’est plus ta période. Je suis un grand fan de T.I., c’est mon meilleur rappeur américain. Regarde, il sort encore des albums. Là, il fait des scores minables, c’est des flops de fou. Parce qu’en vrai de vrai, ce n’est plus son temps. C’est le temps des Lil Baby, des DaBaby, au bout d’un moment, il faut savoir raccrocher, tu vois ?” a expliqué Kalash Criminel lors de cet entretien dans LE CODE sur Apple Music.