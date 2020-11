TK – Pas Ouehda

TK, jeune rappeur marseillais signé sur le label Rien 100 Rien de Jul, dévoile son premier album “PAS OUEHDA”.

Apparu sur la toile en 2017, TK symbolise le renouveau du rap marseillais. À l’image de son quartier du Panier, où les flâneurs et les terrasses bondées côtoient la dureté phocéenne, sa musique est au carrefour de multiples influences.

Entraînante, ouverte, bariolée… impossible d’y accoler une étiquette, tant l’intéressé aime toucher à tout. Après avoir conquis le public, à coups de singles, freestyles et collaborations, TK sort son premier album : Pas Ouehda. Une première salve complète et éclectique qui l’imposera à coup sûr comme l’une des valeurs montantes du rap français !

Tracklist de l’album Pas Ouehda de TK :

1. Début de l’album

2. Nobody

3. Du rêve

4. Tranquillement

5. Dimanche

6. Crush

7. Freestyle Skyrock 4

8. À qui la faute ?

9. Je ne pense plus à toi

10. Le crime

11. Bon anniversaire maman

12. OK d’accord

13. Call of Duty

14. Bellucci

15. Reste avec moi

16. Elle piste elle piste

17. Fin de l’album (Merci)