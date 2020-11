Rohff prouve que Booba triche pour être N°1 et le compare à un violeur, B2O réagit violemment

Entre Booba et Rohff le clash se poursuit, les deux rappeurs ne se lâchent plus, Housni a récemment révélé qu’il a été bâillonné depuis 6 ans par la justice mais que désormais il peut de nouveau répondre aux attaques de B2O et qu’il compte bien le faire comme c’est effectivement le cas depuis quelques semaines.

Dans une récente story, Rohff a accusé Booba de tricher sur les streams alors qu’il a réussi à prendre la première place du classement du Top Single la semaine dernière avec son dernier morceau “5G”, premier extrait de son nouvel opus “Ultra”, le rappeur du 94 a tout d’abord publié une photo de Guy Georges pour comparer le tueur en série et violeur dans les années 1990 pour le comparer au visage de B2O avec un cliché de ce dernier avant de se lancer sur l’analyse du classement du dernier titre de son rival.

Rohff démontre que le single “5G” ne s’est classé qu’à la 117ème place du Top sur Apple Music et le soupçonne donc d’avoir acheter des streams pour faire monter son titre dans le classement, “Rachète du stream gros !!! Ton tube 5G est top 117 sur iTunes on voit la vérité ailleurs même la radio peut rien faire pour toi encore du bruit pour rien”, a-t-il commenté avant de continuer les accusations à ce sujet en tentant de prouver que le titre est monté à la 105ème place en une demi-heure seulement, “C’est bien Erk Elie tu m’as écouté, 1 coup de CB et hop tu gagnes 12 places en 30min à 2h du mat. Sauve l’honneur” a-t-il déclaré en postant une capture d’écran du classement pour prouver ses propos.

Des déclarations qui n’ont pas échappé à Booba, ce dernier a rapidement réagi en postant un extrait de la dernière interview de Housni tout en déformant son visage avec des yeux énormes et en lui adressant un message pour assurer qu’il a toujours été le N°1, “J’ai toujours été numéro 1 ma p’tite chèvre. Moi la question que je me pause c’est comment tu fais pour ne pas être dans le TOP200. Tu te rends compte que la chèvre n’est même pas TOP200 frérot ?” avant d’ajouter “posté par ze grotte” au sujet du classement sur les accusations de Rohff.