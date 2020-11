SDM : “Prince de la Calle”, son nouveau titre disponible !

“PRINCE DE LA CALLE”, le tout nouveau titre de SDM teasé récemment sur les réseaux sociaux est désormais disponible partout.

Après les succès de « Yakalelo » et « Titulaires » avec Koba LaD, l’artiste de Clamart SDM signé chez 92i, le label de Booba est de retour ce vendredi avec un excellent morceau, intitulé « Prince de la Calle », ce titre mélodieux va ravir les attentes du public qui s’agrandit de jour en jour.

La rue, il l’aime et la connat, son nouveau titre “Pricne de calle” lui rend hommage, sur une mélodie brûlante et entêtante, SDM enchaine les punchlines et confirme sa puissance, en attendant l’album, son plan d’attaque sur le rap français se dessine. Autant sur des bangers que sur des sonorités rumba, il est prêt à tout le prendre sur son passage, pour ceux qui en douteraient encore, le rappeur a un dernier avertissement, “C’est le début de mon histoire et la fin d’la leurs..”.”