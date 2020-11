Koba LaD tamponne sa Porsche à Marseille, avant de prendre la fuite [Vidéo]

Après la récente sortie de son nouvel album “Détail”, Koba Lad a encore fait parler de lui sur les réseaux sociaux pour un nouveau fait divers impliquant le jeune rappeur, de passage à Marseille, il aurait causé un accident de la circulation au volant d’une Porsche.

En effet l’incident a eu lieu au volant d’une magnifique Porsche Macan bleu qu’il a loué, ce vendredi Koba LaD s’est affiché avec le bolide immatriculé en Allemagne sur son compte SnapChat sauf que quelques heures après avoir fièrement présenté la voiture, le rappeur a causé un accident à l’angle des rues du Coq et de la Grande armée après avoir perdu le contrôle de son véhicule a révélé le journal La Provence.

Koba LaD a percuté un véhicule avec la Porsche et a blessé la conductrice de l’autre voiture, l’artiste est sorti avec ses affaires et a tenté de prendre discrètement la fuite mais a été retenu par des témoins de la scène, l’artiste a tout de même réussi à prendre la fuite avant la venue de la police sur place qui ne l’a pas identifié, c’est via les réseaux sociaux que le rappeur s’est trahi et des vidéos des passants diffusées sur la toile a expliqué le journal La Provence. Pour le moment Koba LaD n’a pas réagi à cette affaire alors que la victime de trouvant dans l’autre voiture a emmenée à l’hôpital blessée au dos.