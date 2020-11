Wejdene encore sévèrement taclée par une association de lutte contre la maltraitance animale

Alors s’était déjà attirée les foudres de l’association PETA il y a quelques jours à l’occasion de la mise en ligne de son dernier clip 16 extrait de son premier album pour s’être affiché aux côtés d’un ours dans la vidéo, Wejdene a encore fait polémique auprès d’une association pour la défense des animaux.

“Bonjour @WejdeneOfficiel, l’exploitation animale dans votre clip, était-ce vraiment nécessaire ? En ces temps difficiles et de confinement, vous devriez d’autant plus prendre conscience de la souffrance de toute une vie en captivité.” avait dénoncé La Ligue Des Animaux face au clip 16, malgré l’ampleur de la polémique, Wejdene n’a pas réagi à cette affaire et dans une récente vidéo sur les réseaux sociaux s’est affichée en train de câliner un petit singe lors d’un voyage à Dubaï.

La jeune chanteuse a posté la séquence sur Instagram et a rapidement fait une nouvelle fois débat, “Il vous « manque trop » @WejdeneOfficiel ? Ce qu’il manque à ce pauvre petit singe, c’est de ne pas être dans son milieu sauvage naturel, c’est de ne pas être auprès de sa mère, c’est de ne pas être déguisé… ET de ne pas être exploité par des humains !” a commenté l’association 30 Millions d’amis mais comme pour le clip 16, Wejdene est restée silencieuse et n’a fait aucun commentaire.