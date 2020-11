50 Cent : Trump lui a offert une somme astronomique pour le soutenir !

Dans un premier temps, 50 Cent avait décidé d’apporter son soutien lors des élections présidentielles aux Etats Unis à Donald Trump face au souhait de la réforme fiscale de son rival Joe Biden qui a ensuite été élu, mais le rappeur américain s’était finalement rétracté avant de déclarer son désir d’envoyer l’ancien président en prison.

Récemment 50 Cent a révélé que le montant de un million de dollars lui a été proposer pour apporter son soutient à Trump lors des élections, c’est lors de son passage dans l’émission the breakfast club que l’artiste a été interrogé à ce sujet, « ils m’ont offert 1 millions de dollars pour aller à l’investiture de Trump. J’ai refusé », a-t-il confié.

L’équipe de Trump a d’abord offert 500 000 dollars avant de faire monter le montant, « c’est monté jusqu’à 1 millions, alors que je ne savais toujours pas si je devais le faire » a expliqué 50 Cent, « Il avait besoin de mon vote pour les mêmes raisons que vous le voyez maintenant, il a collaboré avec différents artistes pour le vote des noirs. Et je me suis dit “non, je ne vais pas me mettre dans cette situation-là”. Parce que je ne sais pas ce que j’aurais à faire pour me remettre de ça » a précisé le rappeur.

50 Cent a visiblement pris conscience des problèmes que cela auraient pu lui causer de soutenir Trump et a également profité pour répondre au soutien de Lil Wayne pour l’ancien président, “Oui, j’en suis sûr. Facilement. Il a été payé. Il avait le sweat et la photo” a-t-il répondu.